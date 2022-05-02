В MMORPG Аллоды Онлайн начались майские события

С наступлением мая в MMORPG Аллоды Онлайн стартовало несколько событий, а до конца месяца пройдут и другие. С 1 по 11 мая в игре проходит ивент «Улыбка Судьбы», предлагающий увеличенные рейты в определенные дни. Полный список вы найдете на изображении ниже:

Фото: MMO13 MMO13

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Помимо этого, вплоть до 1 июня в игре Майские Праздники. Жители Лиги и Империи могут послушать выступления глав своих фракций и отправятся за город для отдыха. Во время данного ивента также можно приобрести специальные костюмы.