В MMORPG Аллоды Онлайн начались майские события

С наступлением мая в MMORPG Аллоды Онлайн стартовало несколько событий, а до конца месяца пройдут и другие. С 1 по 11 мая в игре проходит ивент «Улыбка Судьбы», предлагающий увеличенные рейты в определенные дни. Полный список вы найдете на изображении ниже:
Помимо этого, вплоть до 1 июня в игре Майские Праздники. Жители Лиги и Империи могут послушать выступления глав своих фракций и отправятся за город для отдыха. Во время данного ивента также можно приобрести специальные костюмы.
До 8 мая Сарнаут будет готовиться к Параду Победы. У игроков есть возможность обратиться к затейницам и получить задание по поздравлению ветеранов. Если выполнять его в течение пяти дней подряд, то вы получите роскошного скакуна с парадным окрасом, а за восемь дней участия в акции вам позволят возглавить парад, намеченный 9 мая. Кроме того, 9 и 10 мая вы также сможете поздравлять ветеранов, чтобы не упустить возможность получить парадного скакуна.