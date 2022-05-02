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1 час назад

В MMORPG Аллоды Онлайн начались майские события

MMO13

С наступлением мая в MMORPG Аллоды Онлайн стартовало несколько событий, а до конца месяца пройдут и другие. С 1 по 11 мая в игре проходит ивент «Улыбка Судьбы», предлагающий увеличенные рейты в определенные дни. Полный список вы найдете на изображении ниже:

В MMORPG Аллоды Онлайн начались майские события
Фото: MMO13MMO13
скриншот

Помимо этого, вплоть до 1 июня в игре Майские Праздники. Жители Лиги и Империи могут послушать выступления глав своих фракций и отправятся за город для отдыха. Во время данного ивента также можно приобрести специальные костюмы.

До 8 мая Сарнаут будет готовиться к Параду Победы. У игроков есть возможность обратиться к затейницам и получить задание по поздравлению ветеранов. Если выполнять его в течение пяти дней подряд, то вы получите роскошного скакуна с парадным окрасом, а за восемь дней участия в акции вам позволят возглавить парад, намеченный 9 мая. Кроме того, 9 и 10 мая вы также сможете поздравлять ветеранов, чтобы не упустить возможность получить парадного скакуна.

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