Авторы World of Tanks рассказали как получить новых членов экипажа

Авторы World of Tanks рассказали, как собрать коллекцию события «Искусство стратегии», которое продлится до 5 мая. За выполнение задач можно получить членов экипажа, декали, надписи и стили для танков.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В коллекцию «Искусства стратегии» входит 18 предметов, которые открываются за выполнение боевых задач. Игрок получит весь набор, если завершит четыре этапа прогрессии и соберёт последовательно 3, 6, 12 и 18 элементов внешнего вида.

Что входит в коллекцию «Искусства стратегии»

До 5 мая игроки смогут выполнять ежедневно по две задачи для стратега и танкистов. За их завершение дают четыре случайных элемента коллекции.