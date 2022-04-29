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1 час назад

Авторы World of Tanks рассказали как получить новых членов экипажа

Чемпионат.com

Авторы World of Tanks рассказали, как собрать коллекцию события «Искусство стратегии», которое продлится до 5 мая. За выполнение задач можно получить членов экипажа, декали, надписи и стили для танков.

Авторы World of Tanks рассказали как получить новых членов экипажа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В коллекцию «Искусства стратегии» входит 18 предметов, которые открываются за выполнение боевых задач. Игрок получит весь набор, если завершит четыре этапа прогрессии и соберёт последовательно 3, 6, 12 и 18 элементов внешнего вида.

Что входит в коллекцию «Искусства стратегии»

До 5 мая игроки смогут выполнять ежедневно по две задачи для стратега и танкистов. За их завершение дают четыре случайных элемента коллекции.

World of Tanks доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.

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