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37 минут назад

В Cyberpunk 2077 хотят добавить бесплатные концерты

Чемпионат.com

Дизайнер квестов CD Projekt RED Павел Саско, похоже, случайно раскрыл будущий контент для Cyberpunk 2077. Если верить одной из его закладок в браузере, в игру добавят четыре концерта.

Стало известно о бесплатном дополнении Cyberpunk 2077
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если это действительно так, то этот контент станет действительно чем-то новым для игры, поскольку сейчас посетить какой-либо концерт нельзя. Ожидать чего-то масштабного не стоит, однако авторы могут добавить в игру что-то новое и привлечь аудиторию.

Это сходится и с масштабной утечкой будущего контента для Cyberpunk 2077. Там упоминалось, что концерты будут проходить на рынке Кабуки, в Джапан-тауне и квартале Арройо. Сама CD Projekt RED об этом не говорила.

Ранее стало известно, что сюжетное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году.

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