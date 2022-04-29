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21 минуту назад

В Steam временно стал бесплатным шутер о Первой мировой войне

CyberSport.ru

Пользователи цифрового магазина Steam могут бесплатно опробовать многопользовательский шутер Verdun. Акция, приуроченная к седьмой годовщине игры, продлится до 2 мая.

В Steam можно бесплатно поиграть в новый шутер для ПК
Фото: CyberSportCyberSport

Помимо этого, до 3 мая игру и дополнения для неё можно будет приобрести со скидками. Базовая версия Verdun обойдётся геймерам в ₽99 вместо ₽499, а расширенное издание — в ₽374 вместо ₽1 499. Цена также временно снижена на саундтрек тайтла — его стоимость уменьшилась с ₽82 до ₽41.

Ранее сообщалось, что в Steam появились скидки на игры издательства Koei Tecmo. Распродажа пройдёт до 10 мая, в ней участвуют тайтлы серий Nioh, Dead or Alive, Ninja Gaiden, Atelier, а также игры по мотивам манги и аниме «Атака титанов».

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