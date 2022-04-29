В Steam можно бесплатно поиграть в новый шутер для ПК

Помимо этого, до 3 мая игру и дополнения для неё можно будет приобрести со скидками. Базовая версия Verdun обойдётся геймерам в ₽99 вместо ₽499, а расширенное издание — в ₽374 вместо ₽1 499. Цена также временно снижена на саундтрек тайтла — его стоимость уменьшилась с ₽82 до ₽41.