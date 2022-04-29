Где скачать игры на ПК в 2022 году

Параллельно бесконечной войне консолей на рынке видеоигр ведется еще одна борьба: противостояние цифровых магазинов. Каждый пытается завлечь покупателей как может, каждый делает акцент на чем-то своем. Но в каком магазине выгоднее закупаться? Где лучше скачивать игры? Рассказываем о самых популярных и доступных в РФ цифровых магазинах видеоигр.

Фото: Valve Valve

Steam

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Steam не нуждается в представлении: цифровой магазин Valve уже много лет удерживает статус крупнейшей платформы по продаже видеоигр. Многие издатели (такие как Bethesda, Electronic Arts, Ubisoft) пытались создать аналогичные площадки, но ни одна не смогла даже близко подобраться к обширности функционала "Стим". За долгие годы обновлений платформа Valve эволюционировала в полноценную социальную сеть для геймеров. Каждая игра обладает собственным сообществом, где есть небольшой форум для общения и техподдержки, библиотека модификаций, краткая сводка новостей от разработчиков и многое другое. Каталог удобно сортирует сотни тысяч игр по пользовательским тегам, тогда как отзывы игроков и кураторов помогают сложить примерное представление о проекте. А торговая площадка позволяет отбивать потраченные деньги, продавая заработанные в играх предметы другим игрокам. Иными словами, Steam предлагает практически все, чего можно желать от цифрового магазина.

Более того, Steam остается одним из немногих мест, где граждане РФ все еще могут без проблем приобретать свежие игры: внутренний кошелек магазина не зависит от банковских систем. Конечно, некоторые крупные издатели перекрыли доступ к своим проектам, но тем не менее — там и без горячих новинок полным-полно интересных вещей. Для пополнения баланса можно использовать Qiwi Кошелек или сторонние платформы, помогающие трейдерам торговой площадки выводить деньги. Последний способ может прозвучать рискованно, но в Рунете найдется немало проверенных сервисов, которые специализируются на подобных транзакциях.

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Epic Games Store

Epic Games Store позиционирует себя как прямой конкурент Steam, но на практике платформа создателей Fortnite бесконечно далека от того, что предлагает Valve. Здесь нет тематических сообществ, встроенной поддержки модификаций, пользовательских обзоров и прочих функций, которые сделали бы магазин по-настоящему комфортным. Каталог не настолько велик, но все же достаточно разнообразен: бесплатные игры, инди, ААА и эксклюзивные проекты.

В то же время, "Эпик Стор" обладает одним неоспоримым преимуществом: площадка регулярно проводит подарочную раздачу игр всем зарегистрированным покупателям. Причем в подарочные наборы попадают не только маленькие независимые игры, но и вполне себе крупнобюджетные проекты — Epic Games не жалеет денег на популярные лицензии. Многие геймеры яростно критикуют компанию за то, что она попыталась буквально «купить» собственную нишу на рынке, но никто не заставляет вас поддерживать магазин или тратиться на эксклюзивы. Можно просто раз в две недели забирать бесплатные игры и ни о чем волноваться.

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GOG

Цифровой магазин польского холдинга CD Projekt, куда входят авторы «Ведьмака» из CD Projekt RED, делает ставку на каталог винтажных видеоигр. Помимо свежих новинок "Гог" предлагает впечатляющую коллекцию классики последних тридцати лет, которую нелегко найти где-либо еще. Более того, как правило старые игры поставляются вместе со всеми необходимыми патчами: вам вряд ли придется настраивать поддержку высоких разрешений экрана или ошибки несовместимости на современных операционных системах.

Другое достоинство GOG заключается в отсутствии DRM-защиты. В отличие от подавляющего большинства других цифровых площадок, здесь вы действительно приобретаете дистрибутив игр. После загрузки через клиент GOG Galaxy их можно запускать где угодно, как угодно и сколько угодно — постоянное подключение к сети не требуется, строгой привязки к учетной записи тоже нет. Можно даже скачать игры на аккаунте товарища и пользоваться ими на собственном. Отдельная функция GOG Connect также позволяет подцепить к GOG вашу учетную запись Steam и получить копии приобретенных там игр без DRM. Не всех, конечно, но бонус все равно приятный.

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4game

Отечественная платформа «Фогейм» специализируется на локализованных версиях популярных бесплатных ММО — таких как Lineage II, Black Desert и Blade & Soul. Кроме того, в магазине можно найти ключи на различные игры для Steam и Uplay: сейчас каталог насчитывает всего несколько десятков тайтлов, но библиотека постепенно пополняется новыми проектами.

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My.Games

Игровой магазин Mail.ru — ведущая цифровая платформа по продаже игр на территории РФ. Если рассматривать исключительно российские площадки, то размер его каталога и функционал игрового клиента вне конкуренции. Ассортимент free-to-play игр насчитывает десятки различных тайтлов, от ММО (Lost Ark, ArcheAge, Perfect World, «Аллоды Онлайн») до сетевых шутеров (Warface, Enlisted, Cross Fire) и всяческих казуалок. Платные ключи для Steam и других платформ тоже в наличии: новинки выходят в продажу с задержкой, зато приобрести их можно без какой-либо головной боли.

Но главный плюс My.Games — это встроенный облачный гейминг для владельцев слабых ПК. Игры запускаются на серверах компании, после чего видео транслируется на компьютер игрока. Судя по отзывам, сервис работает более чем достойно: если не считать периодических очередей на вход и сравнительно скромной библиотеки, облако My.Games может стать хорошим вариантом для тех, кто очень давно не обновлял свою машину. Тем более что сейчас найти железо по разумной цене не так-то просто.

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