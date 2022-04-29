Genshin Impact страдает от COVID

Две недели назад интернет облетел слух о том, что обновление 2.7 для Genshin Impact может не поспеть к сроку. Сегодня рано утром разработчики подтвердили перенос, не объяснив причин. Одна из возможных — ужесточение локдауна на фоне очередной вспышки коронавируса.

Фото: Игромания Игромания

А ещё, по данным инсайдеров, у игроков в Геншин в скором времени появится возможность вновь заполучить двух довольно популярных героев — Аратаки Итто и Сяо. Во всяком случае, они красовались на утекших в интернет баннерах грядущего обновления.