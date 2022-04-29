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32 минуты назад

Выход обновления&nbsp;2.7 для Genshin Impact всё-таки отложили

Игромания.ру

Две недели назад интернет облетел слух о том, что обновление 2.7 для Genshin Impact может не поспеть к сроку. Сегодня рано утром разработчики подтвердили перенос, не объяснив причин. Одна из возможных — ужесточение локдауна на фоне очередной вспышки коронавируса.

Genshin Impact страдает от COVID
Фото: ИгроманияИгромания

А ещё, по данным инсайдеров, у игроков в Геншин в скором времени появится возможность вновь заполучить двух довольно популярных героев — Аратаки Итто и Сяо. Во всяком случае, они красовались на утекших в интернет баннерах грядущего обновления.

Также отметим, что до 5 мая 23:59 (время сервера) пройдёт браузерное событие «Новое приключение? Вперёд!». Бросая кости, пользователи смогут разжиться Камнями Истока и прочими наградами.

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