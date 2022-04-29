Издатель российской SnowRunner теряет деньги

Focus Entertainment опубликовала отчёт по результатам 2022 финансового года, завершившегося 31 марта. Выручка снизилась на 16,6% (по сравнению с прошлым годом) и составила 142,6 млн евро, а чистая прибыль — около 40 млн евро.
Что касается игр, то 86% продаж выпали на долю цифровых копий. Популярностью пользуются игры, вышедшие год или несколько лет тому назад — в их числе SnowRunner, Insurgency: Sandstorm, A Plague Tale: Innocence и Streets of Rage 4.
К настоящему времени Focus Entertainment владеет пятью студиями: Deck13, Streum On, Dotemu, Douze-Dixiemes и Leikir Studio.
Планы издательства на текущий год крайне амбициозны: на подходе A Plague Tale: Requiem, Evil West и два амбициозных проекта Deck13 и Tindalos Interactive. Последний разрабатывается на основе некой культовой кинофраншизы.