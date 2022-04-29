В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
51 минуту назад

Издатель российской SnowRunner теряет деньги

Игромания.ру

Focus Entertainment опубликовала отчёт по результатам 2022 финансового года, завершившегося 31 марта. Выручка снизилась на 16,6% (по сравнению с прошлым годом) и составила 142,6 млн евро, а чистая прибыль — около 40 млн евро.

Издатель российской SnowRunner теряет деньги
Фото: ИгроманияИгромания

Что касается игр, то 86% продаж выпали на долю цифровых копий. Популярностью пользуются игры, вышедшие год или несколько лет тому назад — в их числе SnowRunner, Insurgency: Sandstorm, A Plague Tale: Innocence и Streets of Rage 4.

К настоящему времени Focus Entertainment владеет пятью студиями: Deck13, Streum On, Dotemu, Douze-Dixiemes и Leikir Studio.

Планы издательства на текущий год крайне амбициозны: на подходе A Plague Tale: Requiem, Evil West и два амбициозных проекта Deck13 и Tindalos Interactive. Последний разрабатывается на основе некой культовой кинофраншизы.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители