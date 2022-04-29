Ролик новой пиратской игры от Ubisoft оказался странным

В сети появилась 6-минутная запись геймплея альфа-билда Skull & Bones — в нём подробно представляют игру и её ключевые особенности: кастомизацию персонажа, морские сражения, путешествия и даже готовку.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Поскольку перед нами не просто нарезка кадров, а качественный монтаж — возможно, видео предназначалось для внутреннего пользования. Или же его показали участникам анонсированной ранее программы раннего доступа Insider Program, и кто-то из них оказался нечист на руку.

Также неясно, насколько актуальна данная сборка — особенно памятуя о том, сколько Skull & Bones находится в разработке. Впрочем, пользователь Wesam_L, опубликовавший ролик на Reddit, утверждает, что версия максимально свежая, и именно её сейчас тестируют участники программы.