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1 час назад

Ролик новой пиратской игры от Ubisoft оказался странным

Игромания.ру

В сети появилась 6-минутная запись геймплея альфа-билда Skull & Bones — в нём подробно представляют игру и её ключевые особенности: кастомизацию персонажа, морские сражения, путешествия и даже готовку.

Ролик новой пиратской игры от Ubisoft оказался странным
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Поскольку перед нами не просто нарезка кадров, а качественный монтаж — возможно, видео предназначалось для внутреннего пользования. Или же его показали участникам анонсированной ранее программы раннего доступа Insider Program, и кто-то из них оказался нечист на руку.

Также неясно, насколько актуальна данная сборка — особенно памятуя о том, сколько Skull & Bones находится в разработке. Впрочем, пользователь Wesam_L, опубликовавший ролик на Reddit, утверждает, что версия максимально свежая, и именно её сейчас тестируют участники программы.

Мнения игроков разделились, но большинство встретило ролик без особого энтузиазма из-за устаревшей графики и геймплея, уж очень похожего на Sea of Thieves. Кто-то даже в шутку назвал творение Ubisoft модом для последней.

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