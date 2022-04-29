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1 час назад

Деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 требуют запретить в России

Чемпионат.comиещё 1

На платформе Change.org появилась петиция с просьбой запретить деятельность студии GSC Game World на территории России. Автор петиции отметил, что решил создать её, поскольку GSC «проводит неприемлемую политику в адрес российских потребителей».

Деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 требуют запретить в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также автор подчеркнул, что в Discord-сервере GSC Game World были замечены призывы к террористическим действиям против граждан РФ. Ещё авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 обвинил в русофобии и оскорблении граждан России по национальному признаку.

Считаем подобное поведение неприемлемым и просим органы государственной власти Российской Федерации обратить внимание на поведение данной компании. Важно отметить, что в их продукции (видеоиграх) нет дискриминации россиян, она выражается только в поведении сотрудников компании в публичной сфере.

Петицию подписали уже 224 человека. Цель — собрать 500 подписей. S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют выпустить 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series.

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