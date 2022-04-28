Про будущее World of Warcraft появилась гора подробностей

Разработчики World of Warcraft: Dragonflight провели специальный круглый стол в Twitter, в нём приняли участие директор игры Ион Хаззикостас и ведущий дизайнер Стив Данузер. И в ходе беседы они рассказали много новых подробностей о грядущем дополнении.

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Одной из самых неожиданных новостей стало то, что в Dragonflight не собираются вводить привычный командный стол, через который мы со времён гарнизона в Дреноре отправляли соратников на миссии. В Shadowlands его попытались переработать, сделав более интерактивным и сложным, но большинство игроков не пользовалось им без специальных модификаций, так что от дальнейших попыток, похоже, отказались.

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А вот механика ковенантов себя оправдала, так что её будут использовать и на Драконьих островах. Там нас ждут встречи с различными драконьими стаями, выступающими в роли фракций. Но теперь развивать с ними отношения мы сможем параллельно, и некоторые добытые награды будут распространяться на весь аккаунт.

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В Dragonflight будет предусмотрена ещё более солидная поддержка второстепенных персонажей. Почти все системы прогресса, включая репутацию с фракциями и навыки езды на драконах, будут распространяться на всех альтов.

Как и в Shadowlands, после того, как основной персонаж завершит прохождение сюжетной кампании, последующие персонажи смогут её пропустить. Но пока что неизвестно, будет ли им предложен взамен более простой способ набрать опыт, чем в Тёмных землях.Стартовая зона Dragonflight, Запретный Остров, будет доступна не только драктирам. Что же до других рас, то после Острова Изгнанников новички будут, как и прежде, отправляться в дополнение Battle for Azeroth. Разработчики решили, что тематика Shadowlands для них будет слишком сложной.

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С собственным драконом игроки смогут познакомиться довольно быстро, в первых же зонах дополнения. Поначалу летать можно будет очень недолго, но по мере тренировок шкала выносливости вырастет и полёт на драконе станет полноценным. Вероятно, со временем оседлать дракона позволят и вне Драконьих островов.Альянс и Орда будут вновь работать вместе, хотя некоторое напряжение между ними сохранится. Одним из главных персонажей предсказуемо окажется Гневион, а из-за прошлого Алекстразы для Рыцарей смерти приготовлены некие альтернативные диалоги. Для дополнения готовят эпичный финал с участием многих персонажей.

Драктиры, представитель новой игровой расы, поначалу будут пользоваться только драконьим обликом. Но со временем им придётся прибегать к человеческому виду, в особенности для взаимодействия с рядом NPC.

Игромания

Драктирам будет доступен Торгаст и возможности Времени Хроми, но артефактное оружие и соответствующие классовые оплоты для них не предусмотрены. По крайней мере на первых порах их также не пустят в Башню магов.