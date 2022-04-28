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57 минут назад

Зарплаты Wargaming сравнили с литовским IT

Игромания.ру

Белорусский портал dev.by сравнил зарплаты IT-компаний и разработчиков с белорусскими корнями в Литве.

Зарплаты Wargaming сравнили с литовским IT
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, самая большая средняя зарплата за март в компании Melsoft, известной по играм «Моя кофейня» и Family Island — почти 39 тыс евро. При этом в январе и феврале в компании зафиксированы средние зарплаты в 7991 — 8069 евро, а в декабре — около 31,5 тыс евро.

Также в топ-3 оказались IT-компания EPAM, которая в марте объявила, что больше не будет обслуживать российских клиентов, и Gurtam — разработчик программного обеспечения в области спутникового мониторинга и телематики. В этих компаниях средние зарплаты чуть более 6,8 и 5,7 тыс евро.

В топе также есть геймдев-студии Wargaming и Belka Games, которая известна по мобильным играм Funky Bay, Solitaire Cruise и Bermuda Adventures. Сотрудники компаний получают в среднем 4,7 и 4,1 тыс евро.

Также dev.by изучил число сотрудников в литовских офисах. Самый большой по численности офис — уже больше 500 человек — у Wargaming. В топ попали и литовские офисы двух геймдев-студий, Melsoft и Belka Games. У них в штате 121 и 45 человек соответственно.

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