Зарплаты Wargaming сравнили с литовским IT

Белорусский портал dev.by сравнил зарплаты IT-компаний и разработчиков с белорусскими корнями в Литве.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, самая большая средняя зарплата за март в компании Melsoft, известной по играм «Моя кофейня» и Family Island — почти 39 тыс евро. При этом в январе и феврале в компании зафиксированы средние зарплаты в 7991 — 8069 евро, а в декабре — около 31,5 тыс евро.

Также в топ-3 оказались IT-компания EPAM, которая в марте объявила, что больше не будет обслуживать российских клиентов, и Gurtam — разработчик программного обеспечения в области спутникового мониторинга и телематики. В этих компаниях средние зарплаты чуть более 6,8 и 5,7 тыс евро.

В топе также есть геймдев-студии Wargaming и Belka Games, которая известна по мобильным играм Funky Bay, Solitaire Cruise и Bermuda Adventures. Сотрудники компаний получают в среднем 4,7 и 4,1 тыс евро.