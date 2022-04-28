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10 минут назад

Как обойти блокировку и обновить Brawl Stars на iOS и Android

Мария Иванова

В начале марта финская студия Supercell закрыла пользователям из РФ и Беларуси доступ к своим играм: в их число входит и популярная мобильная MOBA Brawl Stars. Вчерашнее обновление, без которого клиент игры не сможет подключиться к серверам, нельзя скачать через официальные магазины App Store и Google Play. Однако способ обойти региональные ограничения все-таки есть, причем как на Android, так и на iOS. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как обновить Brawl Stars.

Как обойти блокировку и обновить Brawl Stars на iOS и Android
Фото: SupercellSupercell

Как обновить Brawl Stars на Android

На Android-смартфонах все предельно просто. Нужно лишь зайти в Google Play, кликнуть на иконку профиля в правом верхнем углу экрана, открыть «Управление приложениями и устройством» и запросить обновление вручную. Несмотря на то, что Brawl Stars пропала из поисковой выдачи в Google Play, свежий патч загрузится как обычно: такая блокировка по факту ни на что не влияет.

Для смартфонов Huawei есть еще одна лазейка — фирменный магазин приложений. Технически Brawl Stars в нем нет, однако поиск по названию выдаст вам безопасную ссылку на APK-файл актуальной версии клиента. Останется только установить его.

Как обновить Brawl Stars на iOS

На iOS-платформах процедура примерно та же, но для загрузки обновления возможно потребуется сменить регион учетной записи App Store. Перед этим на всякий случай отключите семейный доступ, отмените все активные подписки и удалите приложение Brawl Stars — не волнуйтесь, это ненадолго.

  • Откройте настройки смартфона.
  • Найдите пункт «Медиаматериалы и покупки» на экране Apple ID.
  • Нажмите на «Посмотреть». После этого телефон может попросить войти в учетную запись.
  • Перейдите в меню «Страна и регион» — «Изменить страну или регион».
  • Выберите любой регион, где игры Supercell не заблокированы (например, США).

Далее вас попросят вписать информацию о способах оплаты и точном местоположении. Для первого можно просто выбрать опцию «None», а вот для второго рекомендуем найти генератор адресов и почтовых индексов. Не вводите собственный номер телефона — в этом поле можно ввести любые десять цифр.

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