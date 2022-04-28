Киберспортивной команде купили не те билеты, и она пропустила турнир

Бразильская команда Sharks Esports не выступит на BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 по CS:GO. Об этом организаторы сообщили в твиттере.

Вместо Sharks на турнир приехала ATK. Представители BLAST уточнили, что замена произошла из-за «логистических проблем». По словам одного из игроков бразильского коллектива, организаторы приобрели команде не те билеты, и поэтому состав не смог добраться до Мексики. Сотрудники BLAST пообещали, что Sharks обязательно выступят на следующем турнире серии.