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8 минут назад

Организаторы BLAST купили команде билеты не на тот самолет — она пропустит турнир

Бразильская команда Sharks Esports не выступит на BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 по CS:GO. Об этом организаторы сообщили в твиттере.

Киберспортивной команде купили не те билеты, и она пропустила турнир

Вместо Sharks на турнир приехала ATK. Представители BLAST уточнили, что замена произошла из-за «логистических проблем». По словам одного из игроков бразильского коллектива, организаторы приобрели команде не те билеты, и поэтому состав не смог добраться до Мексики. Сотрудники BLAST пообещали, что Sharks обязательно выступят на следующем турнире серии.

BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 проходит с 27 апреля по 1 мая в онлайне. Участники разыгрывают $67,5 тыс. и слот на BLAST Premier: Spring Finals 2022, который запланирован на июнь.

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