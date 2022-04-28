В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
34 минуты назад

Ubisoft разослала первые приглашения на бета-тест пиратской Skull and Bones

Чемпионат.com

По данным инсайдера Том Хендерсона, Ubisoft запустит тестирование пиратского экшена Skull and Bones в конце этой недели. Первые игроки уже получили свои приглашения на закрытый бета-тест. Интересно, что подать заявку до сих пор может любой желающий. Сделать это необходимо на специальной странице.

Ubisoft приглашает пиратов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У проекта тем временем произошёл ребрендинг. На пиратском флаге появилась надпись «A Ubisoft Original», а череп и крест теперь выполнены в схематичном виде жёлтыми красками.

Skull & Bones — многострадальный проект Ubisoft на пиратскую тематику. Впервые игру анонсировали в 2017 году, однако спустя столько времени о проекте толком ничего неизвестно. Летом 2020 года издание VGC поделилось новыми подробностями: теперь Skull & Bones — игра-сервис с ивентами в стиле Fortnite.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,Том Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители