Ubisoft приглашает пиратов

По данным инсайдера Том Хендерсона, Ubisoft запустит тестирование пиратского экшена Skull and Bones в конце этой недели. Первые игроки уже получили свои приглашения на закрытый бета-тест. Интересно, что подать заявку до сих пор может любой желающий. Сделать это необходимо на специальной странице.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

У проекта тем временем произошёл ребрендинг. На пиратском флаге появилась надпись «A Ubisoft Original», а череп и крест теперь выполнены в схематичном виде жёлтыми красками.