Человека-паука добавили в "Mатрицу"

В начале месяца пользователь под ником Volod показал, как могла бы выглядеть гипотетическая игра про Супермена на Unreal Engine 5. Для этого он взял ассеты из нашумевшей технодемки Matrix Awakens и добавил туда знаменитого борца со злом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Другой энтузиаст пошёл по его стопам и сделал аналог «Человека-паука» от Insomniac, также задействовав знакомое по «Матрице» окружение. Механика полётов, как и анимация героя, оставляют желать лучшего, но всё же работа пользователя не может не радовать.