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1 час назад

Человека-паука добавили в технодемку Matrix Awakens на Unreal Engine&nbsp;5

Игромания.ру

В начале месяца пользователь под ником Volod показал, как могла бы выглядеть гипотетическая игра про Супермена на Unreal Engine 5. Для этого он взял ассеты из нашумевшей технодемки Matrix Awakens и добавил туда знаменитого борца со злом.

Человека-паука добавили в "Mатрицу"
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Другой энтузиаст пошёл по его стопам и сделал аналог «Человека-паука» от Insomniac, также задействовав знакомое по «Матрице» окружение. Механика полётов, как и анимация героя, оставляют желать лучшего, но всё же работа пользователя не может не радовать.

Будем надеяться, что нечто сопоставимое по качеству графики ждёт нас в продолжении «Человека-паука», которое, впрочем, разрабатывается на собственном движке студии и выйдет на PS5 в следующем году.

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