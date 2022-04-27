Ozon назвал самую продаваемую видеокарту апреля

RTX 3060 — сейчас самая популярная видеокарта на маркетплейсе Ozon, рассказала руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Наталья Селихова в комментарии для «Игромании»

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.Она также отметила, что российские игроки приходят на площадку за периферийными устройствами и комплектующими. Особой популярностью в этом месяце пользуются готовые конфигурации на RTX 3060 и выше.