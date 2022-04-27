Xbox побеждает PlayStation

Microsoft рассказала об улучшении финансовых показателей в период с января по март 2022 года. Отчет был опубликован на официальном сайте компании.
Согласно документу, выручка корпорации достигла $49,4 млрд, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом в предыдущем году. Чистая прибыль выросла на 8% и составила $16,7 млрд. В Microsoft отметили, что больше всего на результаты повлиял увеличившийся спрос на облачные технологии, включая серверы, а также сервисы Azure и Microsoft Cloud. Спад был зафиксирован только среди продукции Office — этот сегмент сократился на 28%.
Кроме того, лучше стали продаваться консоли Xbox — их показатель вырос на 14%, что превзошло прогнозы аналитиков Microsoft. Ведущий специалист по коммуникациям в компании Фрэнк X. Шоу также отметил, что в прошедшем квартале Xbox превзошла консоль от Sony по количеству реализованных устройств в США, Канаде, Великобритании и Западной Европе.
В общем игровой сегмент вырос на 6%, а его выручка составила $3,74 млрд. Показатели подразделения оказались самыми высокими в истории компании для непраздничного квартала. 81% из заработанных средств пришелся на контент и сервисы, а 19% — на «железо».