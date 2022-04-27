Xbox побеждает PlayStation

Microsoft рассказала об улучшении финансовых показателей в период с января по март 2022 года. Отчет был опубликован на официальном сайте компании.

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Согласно документу, выручка корпорации достигла $49,4 млрд, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом в предыдущем году. Чистая прибыль выросла на 8% и составила $16,7 млрд. В Microsoft отметили, что больше всего на результаты повлиял увеличившийся спрос на облачные технологии, включая серверы, а также сервисы Azure и Microsoft Cloud. Спад был зафиксирован только среди продукции Office — этот сегмент сократился на 28%.

Кроме того, лучше стали продаваться консоли Xbox — их показатель вырос на 14%, что превзошло прогнозы аналитиков Microsoft. Ведущий специалист по коммуникациям в компании Фрэнк X. Шоу также отметил, что в прошедшем квартале Xbox превзошла консоль от Sony по количеству реализованных устройств в США, Канаде, Великобритании и Западной Европе.