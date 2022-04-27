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7 минут назад

Российский фанат FIFA 22 хочет отсудить у Sony больше 10 млн рублей

Мария Иванова

Петербуржец Игорь Ромашов подал в суд на европейский филиал Sony Interactive Entertainment за нарушение прав потребителей. Как сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга, причиной жалобы стала приостановка работы цифровой платформы PlayStation Store на территории РФ.

Российский фанат FIFA 22 хочет отсудить у Sony больше 10 млн рублей
Фото: РамблерРамблер

Согласно официальному пресс-релизу, Ромашов приобрел очередной выпуск серии футбольных симуляторов FIFA в сентябре 2021 года и активно пользовался микротранзакциями для покупки виртуальной валюты. Он потратил на игру почти 800 000 рублей, однако в марте, после ввода ограничений на деятельность PlayStation Store, магазин перестал принимать дальнейшие транзакции. Геймер считает, что издатель ограничивает его возможности без весомой причины, тем самым подвергая его дискриминации.

Более того, истец утверждает, что издатель продал ему товар ненадлежащего качества. Магазин якобы не предупредил его, что «использование программы, а также развитие собственного аккаунта в ходе игры, имеет ограниченный срок действия». На этом основании потерпевший настаивает, что ему продали товар ненадлежащего качества. В результате он «испытал сильные нравственные страдания, связанные с негативным отношением к российским пользователям». Ромашов просит суд взыскать с Sony Interactive Entertainment 783 825 рублей для возмещения убытков и 10 000 000 рублей компенсации за моральный вред.

Игры,Игорь Ромашов,
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