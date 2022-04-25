Косплей на эльфийку крови из WoW — «Помни о Cолнечном колодце»

Модель Наталья Narga Кочеткова сделала косплей на эльфийку крови из вселенной World of Warcraft. За основу костюма она взяла арт-работу художницы Гленн Рейн — бывшей сотрудницы Blizzard и соосновательницы студии Lightforge Games.

Фото: vk.com/lifestream_cosplay vk.com/lifestream_cosplay

«Помни о Солнечном колодце», — прокомментировала фотосессию девушка в личной группе во «ВКонтакте».

С этим объектом в WoW связана история эльфов крови — когда-то Солнечный колодец был создан с помощью фиала с водой из Колодца Вечности, а впоследствии осквернен Артасом для воскрешения Кел'Тузада.

vk.com/lifestream_cosplay

Ранее Blizzard анонсировала выход классической версии дополнения Wrath of the Lich King — запуск пройдет на балансе патча 3.5.5, дата релиза пока неизвестна. В дополнении про Короля-лича игроки вновь смогут отправиться в Нордскол, опробовать класс «Рыцарь смерти» и ремесло начертателя.