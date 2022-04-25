В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Косплей на эльфийку крови из WoW — «Помни о Cолнечном колодце»

CyberSport.ru

Модель Наталья Narga Кочеткова сделала косплей на эльфийку крови из вселенной World of Warcraft. За основу костюма она взяла арт-работу художницы Гленн Рейн — бывшей сотрудницы Blizzard и соосновательницы студии Lightforge Games.

Косплей на эльфийку крови из WoW — «Помни о Cолнечном колодце»
Фото: vk.com/lifestream_cosplayvk.com/lifestream_cosplay

«Помни о Солнечном колодце», — прокомментировала фотосессию девушка в личной группе во «ВКонтакте».

С этим объектом в WoW связана история эльфов крови — когда-то Солнечный колодец был создан с помощью фиала с водой из Колодца Вечности, а впоследствии осквернен Артасом для воскрешения Кел'Тузада.

vk.com/lifestream_cosplay

Ранее Blizzard анонсировала выход классической версии дополнения Wrath of the Lich King — запуск пройдет на балансе патча 3.5.5, дата релиза пока неизвестна. В дополнении про Короля-лича игроки вновь смогут отправиться в Нордскол, опробовать класс «Рыцарь смерти» и ремесло начертателя.

vk.com/lifestream_cosplay
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители