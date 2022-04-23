Где скачать моды на игры

Геймеры модифицируют видеоигры практически с момента их появления. Даже если разработчики не предусматривают поддержку пользовательских модов, люди всегда находят способ сделать любимые игры лучше или настроить их на свой вкус. В подборке «Рамблера» — лучшие площадки, где можно загрузить моды на популярные игры.

Фото: Valve Valve

Мастерская Steam

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Самый простой и удобный способ найти пользовательские модификации для любой игры, доступной в Steam — это встроенная мастерская платформы. Она берет всю работу по каталогизации модов и установке необходимых файлов на себя: достаточно просто зайти в мастерскую конкретной игры, найти понравившиеся модификации и отметить их. При следующем запуске игры Steam автоматически загрузит все активные моды; отключить их можно точно таким же способом.

Nexus Mods

Ищете модификации побольше и посерьезнее? Добро пожаловать на Nexus Mods — крупнейшее сообщество моддеров на просторах Интернета. Здесь можно отыскать модификации практически для любых игр вне зависимости от даты их выхода, от сверхпопулярных ААА-проектов до сравнительно нишевых вещей. Более того, если вы планируете использовать много модов, то после регистрации на сайте стоит сразу скачать собственный менеджер платформы под названием Vortex. Он значительно облегчает управление модификациями и автоматически распознает поддерживаемые игры: так будет гораздо проще разобраться, что к чему, если вдруг возникнет конфликт файлов.

ModDB

Один из старейших ресурсов, посвященных модификациям. Мастерская Steam и Nexus Mods предлагают более широкий ассортимент, но ModDB послужит неплохой альтернативой на случай, если на других платформах не найдется нужный вам мод. В конце концов, отличительная черта сайта — именно его сообщество. Создатели модификаций нередко публикуют на площадке блоги, где подробно рассказывают о процессе разработки.

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