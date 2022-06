Во что поиграть на телефоне: топ стратегий для Android

Если вы вдруг пропустили оригинальные релизы на ПК, то есть шанс наверстать упущенное на мобильных устройствах, где обе игры, несмотря на свои гигантские масштабы, неплохо себя чувствуют. Конечно, Android-версии страдают от неидеальной оптимизации, но это разумная плата за перенос столь больших стратегий в портативный формат. Особенно если говорить о второй части: в состав XCOM 2 Collection входит массивное дополнение War of the Chosen, которое преображает игру до неузнаваемости.

Цикл The Banner Saga

Великолепная, по-настоящему эпическая история, вдохновленная скандинавской мифологией. The Banner Saga не совсем стратегия: это скорее тактическая RPG, где сражения проходят в пошаговом формате. Тем не менее, боевые механики все равно отлично проработаны — схватки действительно бросают вызов и порой заставляют всерьез поломать голову. Однако главное достижение игры — это сценарий. На протяжении трех частей The Banner Saga рассказывает меланхоличную историю о караване викингов-беженцев, которые пытаются спастись от надвигающейся армии темных монстров. В пути предстоит принять немало тяжелых решений; не все персонажи доберутся до финала живыми; не все выжившие смогут вас понять и простить. Единственная проблема в том, что цикл The Banner Saga состоит из трех игр, но на мобильных платформах доступны только две. Если вас это не пугает, то обязательно дайте им шанс.