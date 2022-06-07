Во что поиграть на телефоне: топ стратегий для Android

Мобильные игры уже практически перестали отставать от компьютерных. Технические возможности смартфонов и планшетов позволяют запускать довольно серьезные вещи на относительно маленьких устройствах, а крупные издатели и разработчики не обходят мобильные платформы стороной. Конечно, качественные игры зачастую стоят денег, но эта цена легко окупается. В подборке «Рамблера» — лучшие платные стратегии для Android и iOS.

Фото: 2K Games 2K Games

Дилогия XCOM

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XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 от студии Firaxis по праву считаются современной классикой тактических стратегий. Обе игры предлагают возглавить борьбу против инопланетных захватчиков. В стратегическом режиме командиру предстоит заниматься инфраструктурой организации: набирать рекрутов, исследовать новые технологии, отстраивать главный штаб и следить за ситуацией в мире. А в тактическом режиме разворачиваются пошаговые сражения, где отряды людей дают отпор пришельцам.

Если вы вдруг пропустили оригинальные релизы на ПК, то есть шанс наверстать упущенное на мобильных устройствах, где обе игры, несмотря на свои гигантские масштабы, неплохо себя чувствуют. Конечно, Android-версии страдают от неидеальной оптимизации, но это разумная плата за перенос столь больших стратегий в портативный формат. Особенно если говорить о второй части: в состав XCOM 2 Collection входит массивное дополнение War of the Chosen, которое преображает игру до неузнаваемости.

2K Games

ROME: Total War

Легендарный варгейм Creative Assembly через два года отпразднует двадцатилетний юбилей со дня релиза, однако он до сих пор остается одной из лучших игр студии: неудивительно, что его также портировали на мобильные платформы. Масштабные сражения в реальном времени, большой простор для правдоподобной военной тактики, почти два десятка играбельных фракций — словом, все, что нужно любому поклоннику исторических RTS. А два платных расширения добавляют новые армии и сюжетные сценарии.

Sega

Civilization VI

Полноценная «Цивилизация» на мобильном телефоне. Серию Civilization можно смело назвать одной из основоположниц жанра 4Х-стратегий: игроку предстоит развивать одну из исторических цивилизаций, пройдя путь от каменного века до недалекого будущего. Отчасти именно благодаря ей зародились шутки про «еще один ход» — игровой процесс настолько затягивает, что от него физически тяжело оторваться. Civilization VI подверглась справедливой критике от давних поклонников франшизы, однако на самом деле игра более чем хороша — просто в нюансах она порядком отличается от предшественниц. Мобильная версия распространяется по условно-бесплатной модели: после 60 ходов игра попросит заплатить деньги, но только один раз.

2K Games

Northgard

На непопулярном и не особо прибыльном рынке стратегий в реальном времени каждый достойный проект на вес золота. Именно поэтому релиз Northgard оказался приятным сюрпризом: игра не только была оригинальной, но еще и неожиданно качественной. Здесь игроку предстоит возглавить клан викингов, прибывших осваивать новые земли. Для благополучия подопечных нужно позаботиться о пропитании, стратегических ресурсах и войсках — заснеженный континент Нордгард таит немало опасностей. А каждый играбельный клан обладает своими особенностями, так что все решают проблемы по-разному. Если хотите попробовать что-то новенькое и сравнительно малоизвестное — не проходите мимо.

Shiro Unlimited

Цикл The Banner Saga

Великолепная, по-настоящему эпическая история, вдохновленная скандинавской мифологией. The Banner Saga не совсем стратегия: это скорее тактическая RPG, где сражения проходят в пошаговом формате. Тем не менее, боевые механики все равно отлично проработаны — схватки действительно бросают вызов и порой заставляют всерьез поломать голову. Однако главное достижение игры — это сценарий. На протяжении трех частей The Banner Saga рассказывает меланхоличную историю о караване викингов-беженцев, которые пытаются спастись от надвигающейся армии темных монстров. В пути предстоит принять немало тяжелых решений; не все персонажи доберутся до финала живыми; не все выжившие смогут вас понять и простить. Единственная проблема в том, что цикл The Banner Saga состоит из трех игр, но на мобильных платформах доступны только две. Если вас это не пугает, то обязательно дайте им шанс.