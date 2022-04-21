Утечка: в Сеть слили геймплей пре-альфы Skate 4

Несмотря на то, что о начале работ над новой частью Skate стало известно ещё в позапрошлом году, полноценно игру так и не представили. И похоже, что в скором времени не представят — во всяком случае, Том Хендерсон утверждает, что проект находится на очень ранней стадии разработки, и слитый геймплей это подтверждает.