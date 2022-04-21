Утечка: в Сеть слили геймплей пре-альфы Skate 4

Несмотря на то, что о начале работ над новой частью Skate стало известно ещё в позапрошлом году, полноценно игру так и не представили. И похоже, что в скором времени не представят — во всяком случае, Том Хендерсон утверждает, что проект находится на очень ранней стадии разработки, и слитый геймплей это подтверждает.
В утёкшем ролике можно наблюдать непродолжительную езду на скейте и неудачные попытки персонажа покрутить сальто. Сама карта, если верить Хендерсону, называется Fun City и, конечно, в текущем виде судить о качестве будущей Skate совершенно невозможно. Судя по всему, разработчики сейчас заняты созданием анимации и физики.
Напомним, что разрабатывает новую Skate открытая в прошлом году в Ванкувере студия Full Circle. В создании проекта также участвуют ключевые сотрудники, работавшие над прошлыми частями.