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1 час назад

Утечка: в сеть слили геймплей пре-альфы Skate&nbsp;4

Игромания.ру

Несмотря на то, что о начале работ над новой частью Skate стало известно ещё в позапрошлом году, полноценно игру так и не представили. И похоже, что в скором времени не представят — во всяком случае, Том Хендерсон утверждает, что проект находится на очень ранней стадии разработки, и слитый геймплей это подтверждает.

Утечка: в Сеть слили геймплей пре-альфы Skate 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В утёкшем ролике можно наблюдать непродолжительную езду на скейте и неудачные попытки персонажа покрутить сальто. Сама карта, если верить Хендерсону, называется Fun City и, конечно, в текущем виде судить о качестве будущей Skate совершенно невозможно. Судя по всему, разработчики сейчас заняты созданием анимации и физики.

Напомним, что разрабатывает новую Skate открытая в прошлом году в Ванкувере студия Full Circle. В создании проекта также участвуют ключевые сотрудники, работавшие над прошлыми частями.

Игры,Том Хендерсон,
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