Источники: 1C Entertainment уволила почти всех разработчиков King’s Bounty 2

В начале апреля мы сообщали, что 1C Entertainment сокращает команды в России. Об этом редакции сообщили несколько независимых источников.

Чуть позже с нами связался генеральный директор компании Николай Барышников и отверг представленную информацию. По его словам, офисы 1C Entertainment в России продолжат работу в штатном режиме, однако от дальнейшего производства Soul Dance Party и King's Bounty 2 компания решила отказаться. Сотрудникам якобы было предложено перейти на другие проекты, в том числе ещё не анонсированные.

Судя по всему, информация от наших источников была верной — компания действительно сократила бóльшую часть разработчиков дополнений для King's Bounty 2 и авторов Soul Dance Party. Об этом несколько источников сообщило Алексею Макаренкову — сотруднику 4Game и бывшему редактору «Игромании».

По нашим данным, всё-таки большая часть людей из команд закрытых проектов в итоге была уволена. Например, из Soul Dance Party переведено в другие отделы, кажется, 2 человека, а уволено несколько десятков. Такие дела.