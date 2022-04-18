Топ-7 самых ожидаемых игр на Unreal Engine 5

Несколько недель назад состоялся официальный релиз новой версии Unreal Engine: популярного графического движка от компании Epic Games, который послужил фундаментом для множества известных видеоигр. Пятая итерация Unreal Engine обещает раскрыть возможности PlayStation 5 и Xbox Series X как никогда прежде, и многие разработчики уже активно занимаются освоением движка. В подборке Rambler — самые ожидаемые игры на Unreal Engine 5.

Фото: GSC Game World GSC Game World

Redfall

Видео дня

Следующий проект Arkane Studios: авторов Dishonored, Prey и Deathloop. Redfall — кооперативный шутер от первого лица, где игрокам предстоит выживать в провинциальном городке, захваченном вампирами. Несмотря на непривычный для студии жанр, авторы обещают сохранить свободу действий и интерактивность окружающего мира, которой прославились предыдущие игры Arkane.

Bethesda

Black Myth: Wukong

Вольная адаптация классического китайского романа «Путешествие на запад» от студии Game Science. Судя по геймплейным роликам, разработчики готовят нечто в духе творчества японской FromSoftware: царь обезьян Вуконг будет сражаться против мифических чудовищ и параллельно исследовать мир китайских легенд.

Game Science

Senua’s Saga: Hellblade 2

Продолжение нашумевшего психологического хоррора Ninja Theory о воительнице, отправившейся в скандинавский ад за душой своего возлюбленного. Оригинальная Hellblade впечатлила критиков тем, как правдоподобно авторы смогли показать психическое расстройство главной героини и его симптомы. Hellblade 2 же собирается развить эти идеи в новом масштабе: если первую часть разработчики создавали крайне малыми средствами, то теперь у них есть подобающий бюджет.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Игра, не нуждающаяся в представлении. Разработка продолжения «Сталкера» долгое время находилась под большим вопросом, но совсем скоро поклонники серии наконец дождутся ее возвращения. Если верить слухам, Unreal Engine 5 подходит для открытых миров лучше предыдущих версий движка: гигантским амбициям Heart of Chernobyl определенно нужна соответствующая техническая база.

GSC Game World

Новая Layers of Fear

Польская студия Bloober Team также объявила, что следующая игра серии Layers of Fear создается на базе Unreal Engine 5. Сейчас о проекте известно немногое: судя по всему, главным героем хоррора вновь будет обезумевший художник из первой части. Поскольку авторы разрабатывают игру при поддержке Sony, есть вероятность, что конечный продукт будет эксклюзивом для PlayStation 5, но подтвержденной информации на этот счет пока нет.

Кадр из трейлера

Ark 2

Выживалка Юрского периода, где главную роль исполнит актер Вин Дизель. Оригинальная игра до сих пор остается довольно популярной среди любителей онлайн-песочниц, так что сложно сказать, как именно разработчики из Studio Wildcard собираются превзойти самих себя. На данный момент известно только то, что авторы планируют рассказать полноценную историю в одиночном режиме прохождения, где и будет персонаж Дизеля. Динозавры тоже никуда не денутся.

Studio Wildcard

Новый «Ведьмак»

После скандального релиза Cyberpunk 2077 команда CD Projekt RED решила вновь вернуться ко вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского. Сейчас о следующей игре серии практически ничего неизвестно, однако на промо-картинке, сопроводившей анонс, красуется ведьмачий медальон в виде рыси. Такой школы не было в произведениях Сапковского: видимо, разработчики собираются отойти от книжного первоисточника и развивать историю собственными силами.