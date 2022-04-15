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1 час назад

Актера, исполнившего роль Кратоса в God of War, арестовали

CyberSport.ru

Актера Джозефа Гатта, захват движений которого использовался для создания Кратоса в серии игр God of War, обвинили в совращении малолетних. Актер был арестован в начале апреля.

Актера, исполнившего роль Кратоса в God of War, арестовали
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

На момент публикации материала Гатта выпустили под залог. Актера подозревают в неподобающих переписках с несовершеннолетним — полиция уже провела обыск у него дома. Сам Гатт отрицает обвинения — он заявил, что готов сотрудничать со следствием. По словам актера, подобные подозрения смехотворны и не соответствуют действительности, поэтому он будет пытаться очистить свое имя.

Гатт участвовал и в других игровых проектах, а также снялся в нескольких эпизодических ролях в известных сериалах. Например, он исполнил роль варга теннов в шоу «Игра престолов».

Игры,Джозеф Гатт,
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