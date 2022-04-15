Актера, исполнившего роль Кратоса в God of War, арестовали

Актера Джозефа Гатта , захват движений которого использовался для создания Кратоса в серии игр God of War, обвинили в совращении малолетних. Актер был арестован в начале апреля.

На момент публикации материала Гатта выпустили под залог. Актера подозревают в неподобающих переписках с несовершеннолетним — полиция уже провела обыск у него дома. Сам Гатт отрицает обвинения — он заявил, что готов сотрудничать со следствием. По словам актера, подобные подозрения смехотворны и не соответствуют действительности, поэтому он будет пытаться очистить свое имя.