Актера, исполнившего роль Кратоса в God of War, арестовали

Актера Джозефа Гатта, захват движений которого использовался для создания Кратоса в серии игр God of War, обвинили в совращении малолетних. Актер был арестован в начале апреля.
На момент публикации материала Гатта выпустили под залог. Актера подозревают в неподобающих переписках с несовершеннолетним — полиция уже провела обыск у него дома. Сам Гатт отрицает обвинения — он заявил, что готов сотрудничать со следствием. По словам актера, подобные подозрения смехотворны и не соответствуют действительности, поэтому он будет пытаться очистить свое имя.
Гатт участвовал и в других игровых проектах, а также снялся в нескольких эпизодических ролях в известных сериалах. Например, он исполнил роль варга теннов в шоу «Игра престолов».