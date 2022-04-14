В Lego Builder's Journey добавили творческий режим

Компания Lego и студия Light Brick Studio объявили о новых возможностях для игроков Lego Builder's Journey. В игре появился новый режим, Creative Mode, и он позволяет игрокам создавать любые творения из тщательно отобранных кубиков Lego.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Некоторые сборочные пластины предназначены для определённых сцен или моделей, к примеру, основа автомобиля. Прочие же нейтральны и подходят для любых тем и задумок. Элементы управления в творческом режиме сделаны максимально простыми.

При открытии корзины игроки получают подобранный набор деталей Lego. Его можно сменить, открыв корзину заново.

Поместив кирпич, мы автоматически получаем такой же, чтобы легко было строить симметричные творения. А чтобы изменить цвет деталей, их можно окатить из ведра с краской.