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15 минут назад

В Lego Builder's Journey добавили творческий режим

Игромания.ру

Компания Lego и студия Light Brick Studio объявили о новых возможностях для игроков Lego Builder's Journey. В игре появился новый режим, Creative Mode, и он позволяет игрокам создавать любые творения из тщательно отобранных кубиков Lego.

В Lego Builder's Journey добавили творческий режим
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Некоторые сборочные пластины предназначены для определённых сцен или моделей, к примеру, основа автомобиля. Прочие же нейтральны и подходят для любых тем и задумок. Элементы управления в творческом режиме сделаны максимально простыми.

При открытии корзины игроки получают подобранный набор деталей Lego. Его можно сменить, открыв корзину заново.

Поместив кирпич, мы автоматически получаем такой же, чтобы легко было строить симметричные творения. А чтобы изменить цвет деталей, их можно окатить из ведра с краской.

Готовые творения можно запечатлеть в фоторежиме и поделиться снимком с друзьями. Игра доступна на Apple Arcade, РС, Nintendo Switch, Xbox Series и PlayStation.

Игры,Apple,
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