Стала известна дата релиза Galactic Civilizations IV

Авторы Galactic Civilizations IV из Stardock огласили дату полноценного релиза новой космической стратегии — 26 апреля. Напомним, что ранее игра находилась в раннем доступе.В проекте появится ряд возможностей, созданных на основе предыдущих частей — карты с несколькими секторами, способность менять элементы цивилизации во время игры, дополнительные внутренние фракции, уникальная система миссий и так далее.

Пользователям предоставят более 10 стартовых цивилизаций на выбор, а при желании можно будет и создать свою с нуля.В новой части развили концепцию Граждан цивилизации из триквела, роль которых теперь будет более важной. К примеру, если один из губернаторов планет будет недоволен действиями игрока, он может стать сепаратистом.