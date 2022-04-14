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1 час назад

Стала известна дата релиза Galactic Civilizations IV

Игромания.ру

Авторы Galactic Civilizations IV из Stardock огласили дату полноценного релиза новой космической стратегии — 26 апреля. Напомним, что ранее игра находилась в раннем доступе.В проекте появится ряд возможностей, созданных на основе предыдущих частей — карты с несколькими секторами, способность менять элементы цивилизации во время игры, дополнительные внутренние фракции, уникальная система миссий и так далее.

Стала известна дата релиза Galactic Civilizations IV
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пользователям предоставят более 10 стартовых цивилизаций на выбор, а при желании можно будет и создать свою с нуля.В новой части развили концепцию Граждан цивилизации из триквела, роль которых теперь будет более важной. К примеру, если один из губернаторов планет будет недоволен действиями игрока, он может стать сепаратистом.

Ещё появятся Галактические достижения, помогающие игрокам найти свой путь к завершению игры. Кроме того, в игре упростили элементы микроменеджмента.Приобрести Galactic Civilizations IV на PC можно будет через Epic Games Store — цена составляет 725 рублей.

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