Слух: Sony купит студию Хидео Кодзимы

Пользователи сети обратили внимания на то, что Sony недавно обновила баннер на официальной странице PlayStation. На ней изображены герои, разработанные внутренними студиями компании. С недавних пор на постере присутствует Сэм Бриджес — главный герой Death Stranding от Хидео Кодзимы. Хотя раньше там его не было.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Это может означать, что Sony купила студию Kojima Productions, о чём раньше ходило множество слухов. Компания и сам Хидео Кодзима пока не заявляли о каких-то изменениях в своих структурах. Однако культовый геймдизайнер недавно поделился информацией о переезде в новую студию, которая якобы расположена наподалёку от офиса Sony.