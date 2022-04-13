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10 минут назад

СМИ: Microsoft выпустит улучшенную версию Xbox Series X

CyberSport.ru

Microsoft готовит к релизу модернизированную версию консоли Xbox Series X. Об этом сообщил портал Techspot со ссылкой на слова журналиста Бреда Сэмса.

Microsoft может выпустить улучшенную версию Xbox Series X
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

По словам источника, новая модель вряд ли станет более производительной, чем текущая версия Series X. Консоль получит новый чип, в котором будет использоваться техпроцесс 6 нм. Это поможет улучшить энергоэффективность, то есть снизить потребление энергии и уменьшить нагрев. Кроме того, обновлённая версия будет дешевле в производстве.

Релиз Xbox Series X состоялся в ноябре 2020 года. Консоль оснащена кастомным гибридным процессором от AMD с частотой 3,6-3,8 ГГц в зависимости от режима работы, а за графику отвечает GPU на основе архитектуры RDNA 2 с частотой 1,8 ГГц и шиной памяти 320 бит.

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