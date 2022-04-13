Microsoft может выпустить улучшенную версию Xbox Series X

Microsoft готовит к релизу модернизированную версию консоли Xbox Series X. Об этом сообщил портал Techspot со ссылкой на слова журналиста Бреда Сэмса.

По словам источника, новая модель вряд ли станет более производительной, чем текущая версия Series X. Консоль получит новый чип, в котором будет использоваться техпроцесс 6 нм. Это поможет улучшить энергоэффективность, то есть снизить потребление энергии и уменьшить нагрев. Кроме того, обновлённая версия будет дешевле в производстве.