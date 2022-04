The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной

ZeniMax Online и Bethesda объявили о старте очередного периода бесплатного доступа в онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online. Игроки уже могут отправиться в Тамриэль, не покупая игру, и эта возможность сохранится у них до 26 апреля.

Помимо этого, все желающие смогут пройти сюжетный пролог дополнения «Высокий остров» и начать свои приключения в новой саге, Legacy of the Bretons. Его первая крупная глава, The Elder Scrolls Online: High Isle, должна выйти в июне, а само приключение рассчитано на год. Тем, кто желает продолжить знакомство с «Бретонским наследием», придётся купить главу.