The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной

ZeniMax Online и Bethesda объявили о старте очередного периода бесплатного доступа в онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online. Игроки уже могут отправиться в Тамриэль, не покупая игру, и эта возможность сохранится у них до 26 апреля.

На этот раз у игроков будет доступ к базовой игре (четыре класса, 23 сюжетные локации, поля сражений и войны альянсов) и дополнению Morrowind с локацией Вварденфелл. Как мы помним, это дополнение недавно включили в базовый пакет, и его получают все покупатели стартовой версии игры.

Помимо этого, все желающие смогут пройти сюжетный пролог дополнения «Высокий остров» и начать свои приключения в новой саге, Legacy of the Bretons. Его первая крупная глава, The Elder Scrolls Online: High Isle, должна выйти в июне, а само приключение рассчитано на год. Тем, кто желает продолжить знакомство с «Бретонским наследием», придётся купить главу.