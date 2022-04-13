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7 часов назад

В MMORPG Bless Unleashed появится блокчейн

MMO13

Компании Wemade и Valofe объявили о скором выходе новой версии Bless Unleashed на блокчейн-платформе Wemix, что также означает добавление NFT в игру. Дата релиза пока не определена.

В MMORPG Bless Unleashed появится блокчейн
Фото: СкриншотСкриншот

«Уникальная высокая степень свободы Bless Unleashed и разнообразный контент сочетаются с экосистемой блокчейна для создания синергии. Я с нетерпением жду этого», — говорит Джэмьюнг Шин, генеральный директор Valofe.

Напомним, что Wemade продолжает широкое сотрудничество с разработчиками, которые согласны с парадигмой P&E (Играй и зарабатывай), а главной целью компании на конец этого года является добавление 100 игр на платформу.

Valofe — это игровая компания, которая разрабатывает и издает игры для ПК и мобильных устройств, а также обслуживает более 20 видеоигр на мировом рынке через собственную платформу VFUN. Седьмого апреля Valofe подписала договор с Wemade о выпуске своих игр на Wemix. В ближайшее время там должны также появиться Black Squad, N-Age, и Icarus Online.

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