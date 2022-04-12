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37 минут назад

Blizzard устроила рейв-пати крабов на Twitch

CyberSport.ru

Разработчики Hearthstone из компании Blizzard запустили трансляцию на Twitch в честь скорого релиза нового дополнения «Путешествие в Затонувший город». На стриме крабы из игры устроили рейв-пати.

Blizzard устроила рейв-пати крабов на Twitch
Фото: CyberSportCyberSport

Зрители необычной трансляции могут получить Twitch-дропсы. За час просмотра можно разблокировать набор карт из «Путешествия в Затонувший город», подарок доступен единожды на аккаунт, привязанный к профилю стриминговой платформы. Трансляция стартовала вечером 11 апреля и продлится до 4:00 мск 12 апреля.

Ранее стало известно, что «год Гидры» в Hearthstone начнется 12 апреля. Дополнение «Путешествие в Затонувший город», которое станет первым в новом цикле, привнесет в игру 135 новых карт. Помимо этого, в игре появятся новые свойства.

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