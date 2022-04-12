Blizzard устроила рейв-пати крабов на Twitch

Разработчики Hearthstone из компании Blizzard запустили трансляцию на Twitch в честь скорого релиза нового дополнения «Путешествие в Затонувший город». На стриме крабы из игры устроили рейв-пати.

Фото: CyberSport CyberSport

Зрители необычной трансляции могут получить Twitch-дропсы. За час просмотра можно разблокировать набор карт из «Путешествия в Затонувший город», подарок доступен единожды на аккаунт, привязанный к профилю стриминговой платформы. Трансляция стартовала вечером 11 апреля и продлится до 4:00 мск 12 апреля.