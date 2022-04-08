В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
36 минут назад

В Resident Evil Village могли появиться русалки

Игромания.руиещё 1

Локация «Водохранилище Моро» в Resident Evil Village могла выглядеть совершенно иначе. По словам инсайдера Dusk Golem, её изначально планировали как ещё одну обширную открытую территорию с возможностью перемещения между островами.В водной локации игроков должны были преследовать самые разные монстры, включая русалок. Они были бы наиболее опасны в воде, и герою необходимо было как можно скорее убить их или добраться до земли, иначе водные обитательницы быстро бы с ним расправились.

В Resident Evil Village могли появиться русалки
Фото: SteamSteam

Русалки, впрочем, могли бы доставить неприятности и на суше, оглушая героя. А их визги могли призвать опасного монстра, похожего на Тирана. У него на шее и плечах имелся гигантский мешок с кислотой, и он извергал её или атаковал когтистой рукой.В релизной версии единственными ведьмами оказались дочери леди Димитреску, но их планировалось гораздо больше. В районе водохранилища они должны были проводить у костров некие ритуалы вместе с ликанами. А игрок мог пробраться мимо них незаметно или вступить в бой за артефакты, которые они использовали.

У разработчиков, к сожалению, не хватало времени и ресурсов, чтобы воплотить все эти замыслы. Поэтому они решили сконцентрировать усилия на более важных частях игры — замке и фабрике. В итоге водохранилище оказалось самой скучной из локаций Resident Evil Village.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители