В Resident Evil Village могли появиться русалки

Локация «Водохранилище Моро» в Resident Evil Village могла выглядеть совершенно иначе. По словам инсайдера Dusk Golem, её изначально планировали как ещё одну обширную открытую территорию с возможностью перемещения между островами.В водной локации игроков должны были преследовать самые разные монстры, включая русалок. Они были бы наиболее опасны в воде, и герою необходимо было как можно скорее убить их или добраться до земли, иначе водные обитательницы быстро бы с ним расправились.

Фото: Steam Steam

Русалки, впрочем, могли бы доставить неприятности и на суше, оглушая героя. А их визги могли призвать опасного монстра, похожего на Тирана. У него на шее и плечах имелся гигантский мешок с кислотой, и он извергал её или атаковал когтистой рукой.В релизной версии единственными ведьмами оказались дочери леди Димитреску, но их планировалось гораздо больше. В районе водохранилища они должны были проводить у костров некие ритуалы вместе с ликанами. А игрок мог пробраться мимо них незаметно или вступить в бой за артефакты, которые они использовали.