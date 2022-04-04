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1 час назад

1C Entertainment отвергает уход из России, но закрывает King's Bounty 2

Чемпионат.comиещё 1

После выхода нашего материала про уход 1C Entertainment из России с «Чемпионатом» связался генеральный директор компании Николай Барышников, отвергает представленную информацию.

1С отвергает уход из России, но закрывает King's Bounty 2
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

По его словам, офисы 1C Entertainment в России продолжат работу в штатном режиме, однако от дальнейшего производства Soul Dance Party и King's Boutny 2 компания решила отказаться. Причина — низкие показатели проектов, которые не достигли запланированных результатов.

К сожалению, информация в данной статье не является достоверной. Руководством компании 1С Entertainment принято решение о закрытии двух проектов — SDP и Kings Bounty 2 в связи с тем, что данные игры не достигли планируемых показателей. Однако мы продолжим запланированные работы по портированию King's Bounty 2 на консоли последнего поколения. Сотрудникам предложено перейти на другие проекты, в том числе на новые, еще не анонсированные, а также на игры, которые мы разрабатываем в сотрудничестве с рядом международных издателей. Компания продолжает работать в штатном режиме над несколькими десятками новых игр, никакой связи с «релокацией» или «прекращением деятельности в РФ» нет.

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