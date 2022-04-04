1С отвергает уход из России, но закрывает King's Bounty 2

К сожалению, информация в данной статье не является достоверной. Руководством компании 1С Entertainment принято решение о закрытии двух проектов — SDP и Kings Bounty 2 в связи с тем, что данные игры не достигли планируемых показателей. Однако мы продолжим запланированные работы по портированию King's Bounty 2 на консоли последнего поколения. Сотрудникам предложено перейти на другие проекты, в том числе на новые, еще не анонсированные, а также на игры, которые мы разрабатываем в сотрудничестве с рядом международных издателей. Компания продолжает работать в штатном режиме над несколькими десятками новых игр, никакой связи с «релокацией» или «прекращением деятельности в РФ» нет.