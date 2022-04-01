Вышел ремейк классической Angry Birds на Android и iOS

Одна из самых популярных мобильных игр Angry Birds получила современный ремейк на новом движке, сообщает портал 9to5mac.

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Игра была полностью перестроена на базе движка Unity для использования на разных устройствах и платформах. Тем не менее, Rovio уверяет, что компания сохранила все аспекты оригинальной игры Angry Birds.

Rovio Classics: Angry Birds основана на версии игры, которая появилась в App Store в 2012 году, но уже в 2019 году студия удалила ее, поскольку возникали трудности с совместимостью на новых устройствах.

Ремастер, в отличие от других игр серии, предлагается на платной основе - за $1 в App Store или Google Play, благодаря чему в новой Angry Birds отсутствуют внутриигровые покупки и реклама.

На данный момент Rovio Classics: Angry Birds недоступна на территории России, так как студия объявила о приостановке своей деятельности в РФ и Беларуси.