Рынок видеоигр России ждет крупнейшее падение в истории

Российский рынок видеоигр ожидает крупнейшее падение за всю историю. Зарубежные компании приостанавливают продажи, а также оплату российскими платежными системами. Об этом пишут Ведомости».

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По данным маркетплейса игр My.Games, рынок видеогейминга в России рухнул в феврале-марте 2022 года, тогда как еще в 2021 году он вырос на 9%, до 177,4 млрд руб.

«Многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ. Зачастую вы можете играть в уже купленные игры, при этом купить новое нельзя», — рассказал представитель My.Games.

В начале марта крупнейшие международные маркетплейсы игр, включая PlayStation Store, Nintendo и Steam, перестали принимать платежи с российских карт. Из-за этого доходы российских компаний упали в среднем на 15-17% в сравнении с прошлым годом.

«Рынок на глазах превратился в рынок Шредингера: он как бы есть, но его как бы нет», — прокомментировал основатель проекта rawg.io Гаджи Махтиев.

По его мнению, по итогам 2022 года отечественный рынок видеоигр сократится минимум на 50%, а возможно и до 75-85%. Кроме того, в связи с тем, что порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков, то с их уходом в России появится большое количество пиратских копий.

Заменить ушедшие компании, по мнению экспертов, могут азиатские игры. Они уже есть в РФ, и их позиция только усилится. Большие шансы «забрать российский рынок» есть у китайцев.