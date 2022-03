В российском PS Store внезапно снова можно покупать

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

После нескольких месяцев слухов Sony официально обнародовала свои планы по объединению сервисов PlayStation Plus и PS Now. Новый сервис подписки сохранит название PS Plus, но будет разделён на три варианта: PS Plus Essential, PS Plus Extra и PS Plus Premium.

PS Plus Essential

PS Plus Essential такой же, как и в прошлые годы. Сервис будет включать в себя все преимущества PS Plus, такие, как одна игра для PS5 и две игры для PS4 ежемесячно, а также доступ к многопользовательской онлайн-игре. Текущая подписка PS Plus будет автоматически преобразована в подписку PS Plus Essential. При желании можно перейти на более дорогостоящий вариант подписки. Годовая цена составляет $59,99.

PS Plus Extra

PS Plus Extra включает в себя все преимущества варианта PS Plus Essential плюс каталог, содержащий до 400 самых игр для PS4 и PS5, включая блокбастеры из каталога PlayStation Studios и сторонних партнеров. На момент запуска линейка будет включать игры Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 и Returnal. Стоимость подписки PS Plus Extra составляет $99,99 в год.

PS Plus Premium

Самый дорогой вариант подписки PS Plus Premium включает в себя все преимущества вариантов PS Plus Essential и Extra и добавляет до 340 дополнительных игр, в том числе потоковую передачу игр для PS3, каталог любимых классических игр, доступных как для потоковой передачи, так и для загрузки с оригинальных поколений PlayStation, PS1 и PS2, а также возможность транслировать игры с помощью консолей PS4 и PS5 и ПК.

Кроме того, в этом варианте будут доступны ограниченные по времени пробные версии игр, чтобы геймеры смогли протестировать понравившуюся игру перед покупкой. Ежегодная стоимость PS Plus Premium составляет $119,99. Текущая подписка на PS Now автоматически перейдёт на вариант PS Plus Premium без каких-либо изменений в цене.

