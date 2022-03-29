В Elden Ring создали почти непобедимого персонажа

Ютубер Adam Barker создал себе невероятно имбовый билд персонажа в Elden Ring, который издание PC Gamer в шутку окрестило «Терминатором». Сам геймер, впрочем, сравнивает получившегося у него героя с мехом из-за шквального огня, практически не оставляющего врагам шансов.

Благодаря комбинации из ароматического железного кувшина, флакона чудесного лекарства и печати драконьего причастия персонаж способен преобразовывать урон в здоровье, а прервать атаку в процессе баффа невозможно.