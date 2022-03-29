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19 минут назад

В Elden Ring создали едва победимого персонажа, атакующего шквальным огнём

Игромания.руИгромания.ру

Ютубер Adam Barker создал себе невероятно имбовый билд персонажа в Elden Ring, который издание PC Gamer в шутку окрестило «Терминатором». Сам геймер, впрочем, сравнивает получившегося у него героя с мехом из-за шквального огня, практически не оставляющего врагам шансов.

В Elden Ring создали почти непобедимого персонажа
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Благодаря комбинации из ароматического железного кувшина, флакона чудесного лекарства и печати драконьего причастия персонаж способен преобразовывать урон в здоровье, а прервать атаку в процессе баффа невозможно.

Но поскольку рано или поздно эффект прекратится, назвать героя совсем неуязвимым тоже будет неправильно. Тем не менее Adam Barker успел доставить немало хлопот как врагам и боссам, так и другим игрокам в мультиплеере.

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