В Elden Ring создали почти непобедимого персонажа

Ютубер Adam Barker создал себе невероятно имбовый билд персонажа в Elden Ring, который издание PC Gamer в шутку окрестило «Терминатором». Сам геймер, впрочем, сравнивает получившегося у него героя с мехом из-за шквального огня, практически не оставляющего врагам шансов.
Благодаря комбинации из ароматического железного кувшина, флакона чудесного лекарства и печати драконьего причастия персонаж способен преобразовывать урон в здоровье, а прервать атаку в процессе баффа невозможно.
Но поскольку рано или поздно эффект прекратится, назвать героя совсем неуязвимым тоже будет неправильно. Тем не менее Adam Barker успел доставить немало хлопот как врагам и боссам, так и другим игрокам в мультиплеере.