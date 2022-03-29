Elden Ring прошли меньше чем за 20 минут

Спидраннер Distortion2 уделал всех остальных коллег по цеху, пройдя Elden Ring за 18 минут и 57 секунд. Разумеется, активно используя всевозможные лазейки и баги.

По словам геймера, впечатляющий результат потребовал 15 часов попыток и переноса рейса. Переполненный эмоциями Distortion2 поблагодарил всех, кто был с ним на этом «безумном стриме». Посмотрим, как скоро сам геймер или же кто-либо другой сумеет побить его рекорд.