Для Genshin Impact представили двух новых героев — Куки Синобу и Е Лань

Создатели Genshin Impact в своих социальных сетях показали двух новых героев. Подробности авторы не раскрыли, но представили описание, внешность и основную стихию персонажей.

Фото: Чемпионат Чемпионат

Е Лань опысывается как незнакомка, которая якобы работает в Департаменте по делам граждан. Личность героини всегда была загадкой, но многие хотят заручиться её поддержкой. Основная стихия девушки — Гидро.

Электрогероиня Куки Синобу стала помощницей главаря банды Аратаки, но жители Ханамидзаки без сомнений обращаются к ней за советом. По какой-то причине девушка прикрывает лицо маской и не приближается к Великому храму Наруками.

Дата появления персонажей пока неизвестна. Возможно, их добавят в следующем обновлении Genshin Impact после патча 2.6, который выйдет 30 марта.