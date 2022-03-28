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20 минут назад

Создатели God of War Ragnarok пообещали релиз в этом году

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Из-за пандемии коронавируса студии продолжают переносить свои проекты. Вот и фанаты God of War забеспокоились, что долгожданную Ragnarok сдвинут на следующий год. Ведь в последний раз Sony показала игру в прошлом сентябре и с тех пор не делилась новой информацией.

God of War Ragnarok обещают выпустить в этом году
Фото: SonySony

Комьюнити-менеджер Santa Monica Studio решила развеять слухи и подтвердила, что God Of War Ragnarok выйдет в 2022 году. Никаких подробностей она не сообщила, однако на душе фанатов стало несколько спокойнее. Так что если их планы не изменятся, мы увидим новую игру в серии уже достаточно скоро.

Напомним, God Of War Ragnarok завершит скандинавские приключения Кратоса. Игру разрабатывают для PS4 и PS5. Вполне возможно, проект покажут уже на этой неделе, и в том числе о нём говорили источники VGC и Bloomberg.

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