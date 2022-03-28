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55 минут назад

Пользователи подсчитали общую стоимость автомобилей в Gran Turismo 7

CyberSport.ruCyberSport.ru

Пользователи форума gtplanet составили таблицу стоимости всех автомобилей в гоночном симуляторе Gran Turismo 7. По их подсчетам, чтобы собрать полную коллекцию машин, геймерам придется потратить более 300 млн игровой валюты.

Пользователи подсчитали стоимость всех автомобилей в Gran Turismo 7
Фото: PlayStationPlayStation

В Gran Turismo 7 виртуальную валюту можно купить за реальные деньги. Два миллиона кредитов обойдутся пользователям в $19,99. Таким образом, для приобретения всего автопарка геймерам придется потратить более $2 985 (₽292 530). Авторы списка отметили, что это не финальная цена: сейчас им известна стоимость 365 из 424 автомобилей в игре. Они также уточнили, что расценки на машины могут меняться.

Релиз Gran Turismo 7 состоялся 4 марта 2022 года эксклюзивно на PlayStation 4 и 5. На агрегаторе рецензий Metacritic средняя оценка игры от профильной прессы составила 87 баллов из 100. Однако тайтл был раскритикован геймерами, которые занизили рейтинг гоночного симулятора до 1,7/10.

Главными причинами для недовольства стали навязчивые предложения о микротранзакциях и повышение цен на автомобили после выхода патча 1.07.

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