Источники: у PlayStation на этой неделе будет три важных анонса

На этой неделе PlayStation планирует сделать сразу три важных анонса. Первым должны представить подписку Spartacus — это объединённые PS Plus и PS Now с огромной библиотекой игр для PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и даже PSP. Всего у сервиса будет три уровня подписки. Об этом сообщают Bloomberg и VGC.

Фото: Sony Sony

Однако, как рассказал известный журналист Грег Миллер, на этой неделе также ожидается ещё два крупных анонса. Из-за этого он даже отложил запись своего подкаста про PlayStation — чтобы оперативно поговорить обо всех актуальных новостях.

Ох ты ж, эта неделе ожидется ОЧЕНЬ интересной для PlayStation даже если один из трёх слухов, что я слышал, окажется правдой. Поэтому мы откладываем запись подкаста PS I Love You XOXO до четверга.

У нового PS Plus ожидается три уровня подписки:

первый — текущий PS Plus с доступом к онлайну и ежемесячным играм;



второй — 1-й уровень + доступ к библиотеке игр для PS4 и PS5;



третий — 1-й и 2-й уровни + доступ к библиотеке игр для PS1, PS2, PS3 и PSP.