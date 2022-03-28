Создатели Loop Hero порекомендовали качать свою игру с торрентов

После ухода многих крупных компаний и платёжных систем покупать новые игры в России стало очень проблематично. Отечественная студия Four Quarters это прекрасно понимает и недавно высказалась на эту тему. По словам разработчиков, в эти тяжёлые времена они могут помочь только «поднятием пиратского флага» и опубликовали ссылку на раздачу Loop Hero на сайте RuTracker. Авторы разрешили скачивать свой проект и пожелали пользователям приятной игры.

Фото: Epic Games Store Epic Games Store

В связи с последними событиями нас часто спрашивают, как купить Loop Hero на Switch или в Steam, поэтому решили ответить сразу всем. Если в Steam пока работает способ через Qiwi и пополнении кошелька в тенге, то с eShop нет вообще никаких вариантов. Когда всё это закончится, неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжёлые времена можем только помочь поднять «пиратский» флаг (вместе с VPN) и поделиться самой популярной раздачей на RuTracker.

Качайте на здоровье, приятной игры!

В комментариях пользователи поблагодарили авторов за поддержку, а некоторые даже предложили студии открыть возможность делать пожертвования. Но Four Quarters ответили прямо — у них всё хорошо, и если есть возможность, то лучше помочь своим близким или друзьям.

Loop Hero — «роглайт», вышедший весной 2021 года. В нём с помощью колоды карт необходимо размещать юнитов, здания и элементы ландшафта для победы над врагами. Всё ради одной цели — выбраться из временной петли. Игру высоко оценили геймеры — в Steam у проекта 94% положительных обзоров на основе 25 тыс. рецензий.