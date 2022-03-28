Netflix купил третью видеоигровую студию

Онлайн-кинотеатр Netflix приобрёл Boss Fight Entertainment, которая стала уже третьей видеоигровой студией в составе компании. Пресс-релиз был опубликован в блоге на официальном сайте Netflix.
В июле 2021 года руководство онлайн-кинотеатра подтвердило открытие игрового подразделения и заявило о намерении выпускать собственные тайтлы через существующий сервис без увеличения стоимости подписки. Компания опирается на опыт выпуска интерактивного кино, а также игр для других платформ. После этого Netflix приобрёл студию Night School, создавшую игры Oxenfree и Afterparty, а также разработчика мобильных игр Next Games.
Ранее сообщалось, что Netflix назначил Роберто Барреру на пост главы отдела игровой стратегии, планирования и анализа. До перехода в Netflix Баррера работал в Sony Interactive Entertainment. За 11 лет он прошёл карьерный путь от старшего аналитика до главы корпоративной стратегии PlayStation. Топ-менеджер заявил, что намерен «поднять игры на новый уровень, используя невероятные новые технологии, возможности и контент, который есть у Netflix».