Netflix купил третью видеоигровую студию

Онлайн-кинотеатр Netflix приобрёл Boss Fight Entertainment, которая стала уже третьей видеоигровой студией в составе компании. Пресс-релиз был опубликован в блоге на официальном сайте Netflix.

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В июле 2021 года руководство онлайн-кинотеатра подтвердило открытие игрового подразделения и заявило о намерении выпускать собственные тайтлы через существующий сервис без увеличения стоимости подписки. Компания опирается на опыт выпуска интерактивного кино, а также игр для других платформ. После этого Netflix приобрёл студию Night School, создавшую игры Oxenfree и Afterparty, а также разработчика мобильных игр Next Games.