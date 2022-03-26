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19 минут назад

Открыт новый сервер «Ифнир» в MMORPG ArcheAge

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Издатель русской версии MMORPG ArcheAge запустил новый сервер под названием «Ифнир». Желающие могут создать на нем персонажей и начать освоение игры с чистого листа. Игрокам доступен практически весь контент, включая множество локаций, инстансов, ступеней улучшения экипировки и другое, а некоторые функции, такие как смена фракции и возможность поставить недвижимость, откроются позже.

Открыт новый сервер «Ифнир» в MMORPG ArcheAge
Фото: СкриншотСкриншот

На сервере проходят несколько событий, позволяющих получать различные награды. На землях «Ифнира» вы найдете полезные артефакты: затерянные сокровища древней цивилизации, необыкновенные механизмы, тайные знания, а множество множество предметов, которые помогут на всем пути развития. Кроме того, стартовал первый этап испытания гильдий, предлагающий ряд заданий и наград за их выполнение.

Не обошлось и без уникального косметического контента для игроков нового сервера. В продаже появились различные костюмы, глайдеры и скины на оружие.

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