Открыт новый сервер «Ифнир» в MMORPG ArcheAge

Издатель русской версии MMORPG ArcheAge запустил новый сервер под названием «Ифнир». Желающие могут создать на нем персонажей и начать освоение игры с чистого листа. Игрокам доступен практически весь контент, включая множество локаций, инстансов, ступеней улучшения экипировки и другое, а некоторые функции, такие как смена фракции и возможность поставить недвижимость, откроются позже.
На сервере проходят несколько событий, позволяющих получать различные награды. На землях «Ифнира» вы найдете полезные артефакты: затерянные сокровища древней цивилизации, необыкновенные механизмы, тайные знания, а множество множество предметов, которые помогут на всем пути развития. Кроме того, стартовал первый этап испытания гильдий, предлагающий ряд заданий и наград за их выполнение.
Не обошлось и без уникального косметического контента для игроков нового сервера. В продаже появились различные костюмы, глайдеры и скины на оружие.