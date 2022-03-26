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1 час назад

Epic Games обвинила Google в антиконкурентной политике на фоне соглашения компании со Spotify

CyberSport.ruCyberSport.ru

Epic Games выступила с заявлением, в котором отметила, что Google препятствует конкуренции на рынке. Так представители студии прокомментировали сделку Google со Spotify, позволяющую сервису использовать в Play Store собственную платежную систему.

Epic Games поспорила с Google из-за соглашения компании со Spotify
Фото: store.epicgames.com/rustore.epicgames.com/ru

Представители Epic Games отметили, что одно соглашение не меняет ситуацию в целом. Они заявили, что продолжат бороться за справедливость и открытость со стороны платформ для всех разработчиков и пользователей.

В августе 2020 игру Fortnite, разработанную Epic Games, удалили из Google Play и App Store. Такое решение владельцы платформ приняли после того, как студия добавила в «королевскую битву» возможность совершать внутриигровые покупки в обход платежных систем магазинов. Вскоре после этого Epic Games подала иски к Google и Apple в суды нескольких стран, а также пожаловалась на компании в антимонопольные службы.

Игры,Google,Apple,
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