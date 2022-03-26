Epic Games поспорила с Google из-за соглашения компании со Spotify

Epic Games выступила с заявлением, в котором отметила, что Google препятствует конкуренции на рынке. Так представители студии прокомментировали сделку Google со Spotify, позволяющую сервису использовать в Play Store собственную платежную систему.

Фото: store.epicgames.com/ru store.epicgames.com/ru

Представители Epic Games отметили, что одно соглашение не меняет ситуацию в целом. Они заявили, что продолжат бороться за справедливость и открытость со стороны платформ для всех разработчиков и пользователей.