Epic Games поспорила с Google из-за соглашения компании со Spotify

Epic Games выступила с заявлением, в котором отметила, что Google препятствует конкуренции на рынке. Так представители студии прокомментировали сделку Google со Spotify, позволяющую сервису использовать в Play Store собственную платежную систему.
Представители Epic Games отметили, что одно соглашение не меняет ситуацию в целом. Они заявили, что продолжат бороться за справедливость и открытость со стороны платформ для всех разработчиков и пользователей.
В августе 2020 игру Fortnite, разработанную Epic Games, удалили из Google Play и App Store. Такое решение владельцы платформ приняли после того, как студия добавила в «королевскую битву» возможность совершать внутриигровые покупки в обход платежных систем магазинов. Вскоре после этого Epic Games подала иски к Google и Apple в суды нескольких стран, а также пожаловалась на компании в антимонопольные службы.