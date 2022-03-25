В GTA 5 Online добавили платную подписку

Rockstar Games представила сервис подписки GTA+ для Grand Theft Auto Online. Он будет доступен игрокам на консолях PlayStation 5 и Xbox Series по цене в $5,99 в месяц. Анонс состоялся на официальном сайте компании.

Подписка станет доступна 29 марта. Оформив ее, игрок ежемесячно будет получать специальные награды: $500 тыс. виртуальной валюты, возможность приобретать недвижимость в Лос-Сантосе и его окрестностях, улучшения для транспортных средств и другие преимущества. Подписчики GTA+ также смогут воспользоваться специальными картами с бонусами для PlayStation Store или Microsoft Store. Кроме того, разработчики обещают каждый месяц выпускать уникальные награды для пользователей сервиса.