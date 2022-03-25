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1 час назад

Rockstar Games добавила платную подписку для GTA V Online

CyberSport.ruCyberSport.ru

Rockstar Games представила сервис подписки GTA+ для Grand Theft Auto Online. Он будет доступен игрокам на консолях PlayStation 5 и Xbox Series по цене в $5,99 в месяц. Анонс состоялся на официальном сайте компании.

В GTA 5 Online добавили платную подписку
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Подписка станет доступна 29 марта. Оформив ее, игрок ежемесячно будет получать специальные награды: $500 тыс. виртуальной валюты, возможность приобретать недвижимость в Лос-Сантосе и его окрестностях, улучшения для транспортных средств и другие преимущества. Подписчики GTA+ также смогут воспользоваться специальными картами с бонусами для PlayStation Store или Microsoft Store. Кроме того, разработчики обещают каждый месяц выпускать уникальные награды для пользователей сервиса.

С 5 марта GTA V и другие игры Rockstar Games больше нельзя купить в магазине компании на территории России. Студия ввела ограничения на фоне продолжающихся боевых действий в Украине.

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