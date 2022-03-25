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23 минуты назад

В World of Tanks пройдёт тест события «Искусство стратегии»

Игромания.руИгромания.руиещё 1

В World of Tanks стартовал очередной тест — в этот раз игрокам предлагают опробовать событие «Искусство стратегии». Геймерам нужно выбрать чью роль на себя взять: танкового Стратега или одного из семи Танкистов, противостоящих ему.

В World of Tanks тестируют необычный режим «Искусство стратегии»
Фото: WargamingWargaming

У каждой из сторон есть свои задачи. Так, танкисты должны должны уничтожить все машиныим, что Стратег наблюдает за схваткой, свободно перемещаясь над картой. Однако в любой момент он может взять какую-то машину под свой контроль. Стратега либо захватить его базу. Стратегу же нужно отправить в Ангар всех Танкистов либо захватить их базу. Если никто не сможет выполнить задачи во время боя, то он завершится ничьей. Отмет

Все бои длятся до 15 минут. Они проходят в двух форматах: 1х7 и 1х1. Второй из них предназначен для сражений между Стратегами. Все детали будущего события и тестирования можно изучить в официальном блоге игры.

Напомним, 2 марта для WoT вышло обновление, которое добавило новый Боевой пропуск и изменения на картах. При этом третий сезон Ранговых боёв 2021–2022 в World of Tanks уже закончился.

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