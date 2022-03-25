Релиз Tiny Tina's Wonderlands в России отменён

25 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series состоялся мировой релиз Tiny Tina's Wonderlands — игры, которая происходит во вселенной Borderlands. Релиз проекта в России не состоялся, так как издатель 2K Games приостановил свою деятельность в России.

Фото: Чемпионат Чемпионат

Вместе с релизом авторы выложили соответствующий трейлер. В ролике показали главную героиню крошку Тину, противников, разнообразные локации и динамичный геймплей. В конце Тина призвала гигантского дракона.

23 марта появились оценки игры. На удивление, они оказались довольно высокими. Шутер даже обогнал полноценную часть серии Borderlands 3. Отмечали, что игра хорошо подойдёт как фанатам, так и новичкам.